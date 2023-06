Transferts - PSG : Il veut bloquer Mbappé à l’aéroport

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé refusant de prolonger son contrat avec le PSG, le feuilleton est reparti de plus belle ces derniers jours, d’autant que l’intérêt du Real Madrid est toujours présent pour l’international français. Une situation délicate, qui n’empêche pas l’humoriste Jamel Debbouze de plaisanter sur le sujet.

Et c’est reparti pour un tour ! Un an seulement après sa prolongation de contrat jusqu’en 2024 avec le PSG alors qu’il était initialement parti pour s’engager libre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé menace de nouveau de quitter le Parc des Princes. L’attaquant français, qui refuse de faire jouer sa clause de prolongation, pourrait donc quitter le PSG libre dans un an.

PSG : Transfert à 100M€ pour Mbappé, un accord est annoncé https://t.co/9bg7ER8MR1 pic.twitter.com/iRNOI1n0Nc — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Le Real Madrid est toujours là

À en croire les dernières tendances de la presse espagnole, le Real Madrid est toujours au taquet sur Mbappé et souhaite profiter de la situation pour l’enrôler gratuitement lors du mercato estival 2024, date du terme de son contrat avec le PSG. Une situation qui semble provoquer de vives tensions au sein du club de la capitale, mais qui fait sourire certains observateurs.

Jamel Debbouze a un plan…