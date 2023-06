Panique au PSG, le transfert de Mbappé est annoncé

Alexis Brunet

L'un des feuilletons de l'été concerne Kylian Mbappé. Personne ne sait encore précisément où le Français va évoluer l'année prochaine. Le Real Madrid espère le faire signer, mais le PSG pourrait décider de le retenir une saison de plus. En tout cas pour les journalistes espagnols, le champion du monde se dirige de plus en plus vers l'Espagne.

Lors de la saison dernière, Kylian Mbappé a encore une fois tenu l'attaque du PSG. Certes il était bien aidé par Lionel Messi, mais l'année prochaine, le Français ne pourra pas recevoir les caviars de l'argentin, car ce dernier a rejoint l'Inter Miami. L'attaquant parisien a donc perdu un de ses principaux pourvoyeurs de ballons. Mais comme le natif de Rosario, il pourrait faire le choix de quitter le club de la capitale, et prendre la direction du Real Madrid.

Mbappé se rapproche du Real selon un journaliste espagnol

Après les multiples échecs du PSG en Ligue des Champions, Kylian Mbappé pourrait se laisser tenter, et rejoindre le Real Madrid. Cela fait des années que le géant espagnol lui fait la cour, mais cette fois, la Casa Blanca y croit encore plus. Il faut dire que quelques semaines plus tôt, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025. Paris doit prendre une décision, soit le vendre cet été pour récolter un gros chèque, soit le voir partir libre l'année prochaine. Selon Rodrigo Fáez d' ESPN , l'optimisme serait de mise à Madrid, et il y aurait de plus en plus d'espoir de voir débarquer le Français en Espagne cet été.

Quid de l'avenir de Neymar ?

Alors que le PSG voulait s'en séparer, et que Chelsea était intéressé, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait finalement rester à Paris. Le club de la capitale ne serait pas très partant pour perdre les trois membres de la MNM la même année. De plus, avec l'arrivée de Luis Enrique, le Brésilien serait finalement tenté de rester en France.