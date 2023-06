Messi a plombé un gros transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a annoncé qu'il défendra les couleurs de l'Inter Miami à la fin de ses vacances. Alors qu'il aurait pu signer au FC Barcelone, le vétéran argentin de 36 ans a plombé un transfert XXL du club blaugrana. En effet, Sofyan Amrabat aurait rejoint le Barça si Leo Messi avait décidé de revenir au Camp Nou.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Deux ans plus tard, la Pulga aurait pu faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Le Barça voulait recruter Amrabat pour Messi

Alors que son contrat se termine le 30 juin, Leo Messi est passé tout proche de revenir au FC Barcelone pour 0€. Toutefois, le vétéran argentin de 36 ans a finalement choisi de migrer vers la MLS du côté de l'Inter Miami. Une décision qui a tout changé pour Sofyan Amrabat.

Snobé par Messi, le Barça a oublié Amrabat