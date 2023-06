Mercato - PSG : La demande insensée de Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que son nom circule actuellement pour un éventuel départ du PSG, Neymar ne forcera pas son départ de Paris. Lointaine semble l’époque où l’international brésilien voulait absolument quitter le club de la capitale. C’était notamment le cas en 2018, un an seulement après son transfert retentissant.

En 2017, le PSG n’avait pas hésité à casser sa tirelire pour s’attacher les services de Neymar. Un transfert qui s’élèvait à 222M€ mais surtout un coup énorme au niveau sportif vu le niveau affiché par le Brésilien. Neymar ne décevra pas pour ses débuts avec le PSG, même si sa saison a été tronquée par une blessure au début de l’année 2018. Éliminé par le Real Madrid, futur vainqueur de cette Ligue des Champions, le PSG n’avait pas eu le temps de vraiment espérer.

Neymar voulait partir en 2018

Cette saison sera la dernière d’Unai Emery avec le PSG. A l’été 2018, Thomas Tuchel est nommé entraîneur du club de la capitale et le technicien allemand se retrouve vite confronté à une situation inattendue : Neymar a demandé à partir ! D’après les informations du journal L’Équipe , l’ancien joueur du FC Barcelone avait demandé à quitter le PSG un an seulement après son arrivée à Paris. C’est Thomas Tuchel qui réussira finalement à le convaincre de rester dans la ville lumière.

Le dossier relancé un an plus tard