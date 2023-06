Une offre de 120M€ est dégainée, le PSG va le regretter

Amadou Diawara

Alors qu'Arsenal aurait proposé une somme folle à West Ham pour Declan Rice, Manchester City a décidé de tirer un trait sur lui. Pour renforcer son milieu de terrain cet été, Pep Guardiola se tournerait désormais vers une autre cible. En effet, les Citizens s'intéresseraient désormais à Gabri Veiga, qui séduirait le futur coach du PSG : Luis Enrique.

Etincelant sous les couleurs de West Ham cette saison, Declan Rice a alarmé à la fois Arsenal et Manchester City. Pour rafler la mise sur ce dossier et battre la concurrence des Citizens , les Gunners seraient prêts à casser leur tirelire. En effet, le club emmené par Mikel Arteta aurait proposé une offre à hauteur de 121M€, bonus compris, pour boucler le transfert de Declan Rice. Une offensive lancée ce mardi.

Manchester City oublie Declan Rice à cause d'Arsenal

Alors qu'Arsenal et West Ham seraient en contact pour discuter des modalités de paiement, des versements et des détails de l'opération Declan Rice, la direction de Manchester City aurait pris une décision radicale. En effet, les Citizens de Pep Guardiola seraient sortis de la course à la signature de l'international anglais. Et pour oublier Declan Rice (24 ans), Manchester City aurait déjà identifié une toute autre cible : Gabri Vega.

Manchester City se rabat sur Gabri Veiga