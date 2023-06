Le clan Neymar prépare un gros mercato au PSG

Thibault Morlain

Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant les recrues estivales du PSG. Il n'empêche que ça devrait prochainement s'accélérer avec Milan Skriniar, Marco Asensio ou Manuel Ugarte. Mais Luis Campos ne s'arrêtera pas en si bon chemin et au PSG, il pourra notamment compter sur l'aide du clan Neymar.

Après une saison loin d'être concluante, le PSG entend frapper fort sur ce mercato estival. Et Luis Campos n'aurait pas perdu de temps avec les arrivées bouclées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. On parle également de Kang-in Lee et Lucas Hernandez et la liste ne devrait faire que s'allonger au fil de l'été.

Zahavi à la rescousse du PSG

D'ailleurs, pour le recrutement du PSG, Luis Campos pourrait compter sur l'aide d'un certain Pini Zahavi. L'agent israélien avait placé Neymar à Paris et voilà qu'il pourrait débloquer d'autres dossiers. Selon les informations de SportsZone , Zahavi voudrait placer Gabriel Veiga et Mario Vuksovik au PSG ou bien à Chelsea.

Luis Enrique réclame Gabriel Veiga au PSG ?