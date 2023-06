PSG : Neymar se craque, sa dernière folie est révélée

Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par le PSG et étant dans le flou au sujet de la suite de sa carrière, Neymar soigne sa cheville opérée ces derniers mois. Et en parallèle, le Brésilien n’a pas chômé pour la rénovation XXL de sa villa au Brésil. Résumé de ses folies.

Neymar ne cesse de faire parler de lui pour ses écarts extrasportifs. Que ce soit son alimentation, ses longues heures de gaming, son hobby qu’est le poker, ses accusations de harcèlement sexuel ou encore son mode de vie clinquant, la superstar du PSG est souvent sous le feu des projecteurs et clairement pas pour les bonnes raisons la plupart du temps.

Une villa XXL avec lac artificiel et circuit de karting notamment

Appréciant les belles choses, Neymar semble s’être fait une nouvelle folie. Après avoir perdu 1M€ en mars dernier lors d’une partie de poker en ligne, le Brésilien a fait quelques ajustements à sa villa à Mangaratiba, située sur la Costa Verde de Rio de Janeiro. En effet, un circuit de karting a été construit comme Marca le révèle avec appui visuel. A cela s’ajoute un lac artificiel de 1000M2..

🏰 Así es la nueva mansión de Neymar ¡con pista de 'karting' incluida! 😲 https://t.co/Tyla1qM6Tz — MARCA (@marca) June 28, 2023

