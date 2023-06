PSG : Les enchères montent pour le prochain transfert

Axel Cornic

Un premier coup a déjà été bouclé en défense avec Milan Skriniar, qui sera officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dans seulement quelques jours. Luis Campos ne semble pas vouloir s’arrêter-là, puisqu’il souhaiterait frapper un très gros coup avec Lucas Hernardez. Ce dernier pousserait pour rejoindre le PSG, mais aucun accord ne semble encore avoir été trouvé avec le Bayern Munich.

C’est l’une des volontés affichées par le PSG pour l’avenir. Souvent morcelé, le vestiaire pourrait connaître une plus grande colonie française dans les prochaines années et pour aller justement dans ce sens, Luis Campos souhaiterait recruter un Champion du monde 2018.

PSG - Mbappé : Il vend la mèche pour son transfert au Real Madrid https://t.co/uyAqompUi9 pic.twitter.com/jgQpV61PX4 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Lucas Hernandez veut le PSG, mais...

Il s’agit de Lucas Hernandez, qui aurait très tôt demandé à son entourage de boucler un départ vers le PSG. D’après les informations de Sky Sports Deutschland , il y aurait des contacts entre le PSG et le Bayern Munich pour essayer de trouver une issue à ce dossier, mais pour le moment aucune offre officielle n’aurait été formulée.

Le Bayern Munich fait monter le prix