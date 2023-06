Transfert à 100M€ au PSG, une énorme condition est fixée

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane serait dans le collimateur du PSG. Déterminé à conserver son numéro 10, Daniel Levy réclamerait environ 100M€ pour son transfert. Mais pour quitter les Spurs, Harry Kane (29 ans) serait contraint de faire le forcing auprès de son président.

Alors que Lionel Messi quitte le PSG pour rejoindre l'Inter Miami, Luis Campos est en quête d'un nouvel avant-centre de classe mondiale pour renforcer l'attaque parisienne. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, le conseiller football rouge et bleu a déjà identifié plusieurs profils offensifs, et notamment celui d'Harry Kane, qui est en fin de contrat le 30 juin 2024 avec Tottenham.

Transferts - PSG : Mbappé peut relancer une vieille tradition https://t.co/Hqza2Sa8iA pic.twitter.com/266qZDlJ9x — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Un transfert à 100M€ pour Kane

Selon les informations de CBS Sports , divulguées par Ben Jacobs sur Twitter , la direction de Tottenham aurait fixé son prix pour le transfert d'Harry Kane. En effet, les Spurs refuseraient catégoriquement de céder leur numéro 10, à moins qu'une offre comprise entre 93 et 100M€, plus bonus, soit formulée. D'ailleurs, Harry Kane serait contraint de prendre les choses en main pour que son départ de Tottenham se concrétise, et ce, même si une proposition de cet acabit est dégainée.

Harry Kane doit forcer son départ