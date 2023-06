Le PSG au coeur d’une supercherie ?

Thomas Bourseau

Malgré l’intérêt du PSG pour Harry Kane, c’est le Bayern Munich qui semblerait mener la danse à l’instant T. Néanmoins, il semblerait qu’un tissu de mensonges circule dans la presse au sujet du feuilleton Kane selon ESPN. Explications.

Harry Kane est un enfant de Tottenham, bien qu’il ait été supporter de l’éternel rival dans sa jeunesse : à savoir Arsenal. Ayant fait ses classes chez les Spurs , Kane n’a quitté Tottenham que pour partir en prêts à Leyton Orient, Milwall, Norwich et Leicester avant de devenir un titulaire indiscutable de Tottenham et d’en devenir le meilleur buteur de son histoire.

Le Bayern Munich prend de l’avance sur le PSG…

Et maintenant ? Déjà par le passé et notamment à l’été 2021, Harry Kane avait publiquement poussé pour bénéficier d’un bon de sortie. À l’époque, il était question d’un départ à Manchester United, Manchester City ou bien au Real Madrid. Il ne resterait plus que le Real Madrid, le Bayern Munich et même le PSG à l’instant T. Néanmoins, malgré des discussions avec le clan Kane, le Paris Saint-Germain accuserait un certain retard selon la presse allemande qui annonce un accord entre Harry Kane et le Bayern Munich. Une offre de transfert de 70M€ aurait même été dégainée par le champion d’Allemagne pour Kane.

Pas d’offre reçue par Tottenham, les Spurs ferment la porte à un départ de Kane