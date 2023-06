Mbappé, Hernandez, Luis Enrique… Toutes les infos mercato du 30 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé lâche encore un indice sur son avenir

Alors qu'il n'a cessé de clamer son envie de rester au PSG ces derniers jours malgré le refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a persisté jeudi soir. En story Instagram , l'attaquant français a partagé le calendrier de la prochaine saison en Ligue 1, confirmant donc à nouveau son souhait de continuer l'aventure au PSG.



PSG : Les coulisses du transfert de Lucas Hernandez

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le transfert de Lucas Hernandez au PSG. Le défenseur français de 27 ans s'apprête à débarquer en provenance du Bayern Munich, et le quotidien sportif annonce que l'opération coûtera 50M€ + bonus au club de la capitale. La durée de son contrat, qui sera de 3 ou 5 ans, n'a pas encore été définie, mais le champion du Monde 2018 passera sa visite médicale dans la journée. À noter que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est personnellement investi dans ce transfert, et que la piste Hernandez a également été validée par Luis Enrique, le futur entraîneur du PSG.



PSG : Tout est prêt pour la nomination de Luis Enrique

Luis Enrique et le PSG, c'est définitivement réglé ! Le journaliste Fabrizio Romano annonce ce vendredi que tout est prêt au sein du club de la capitale pour l'officialisation prochaine de la nomination du technicien espagnol, qui va donc signer pour deux ans. Il faudra juste avant cela finaliser l'accord de rupture avec Christophe Galtier, toujours sous contrat avec le PSG. De son côté, RMC Sport annonce que Luis Enrique est déjà en recherche active de son futur logement à Paris.



PSG : Le transfert d’Ugarte officialisé en début de semaine prochaine

Le transfert de Manuel Ugarte (22 ans) est déjà bouclé depuis plusieurs semaines au PSG, qui a payé le montant de sa clause libératoire (60M€) auprès du Sporting Lisbonne. Et le quotidien portugais Record annonce que l'opération sera vraisemblablement officialisée le 3 juillet prochain, une fois que la question de l'entraîneur sera enfin réglée au PSG.



OM : Kolasinac file en Italie