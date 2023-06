L’incroyable plan du Real Madrid pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG ne s'attendait pas à gérer ce dossier cet été mais finalement, l'avenir de Kylian Mbappé sera bien une question centrale de la stratégie sportive du club. Après l'annonce de son intention de ne pas prolonger au PSG jusqu'en 2025, le club de la capitale est dans l'obligation de trouver une solution, et pourrait même le vendre s'il campe sur ses positions. De l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid patiente et a mis en place une stratégie qui consisterait à laisser faire Mbappé.

L'avenir de Kylian Mbappé est flou au PSG. Le Bondynois ne prolongera pas avec le club parisien jusqu'en 2025 et pourrait ainsi partir libre en juin 2024. Chose que le PSG ne souhaite pas. Devant cette crise qui couve à Paris, le Real Madrid regarde tout cela de loin et attend un geste de part et d'autre pour se lancer.

Une offre de 180M€ prévue

Selon le média espagnol Mundo Deportivo , si le PSG décide de placer Kylian Mbappé sur la liste des transferts, le Real Madrid passera à l'action et proposera une offre d'environ 180M€. Du côté de Chamartin, il est hors de question de proposer autant qu'il y a deux ans, et les 200M€ envoyés au PSG pour libérer Mbappé de sa dernière année de contrat. La somme pourrait donc être de 140 à 150M€ avec des bonus en plus qui iraient jusqu'à 30M€.

Le Real Madrid ne négociera pas avec le PSG