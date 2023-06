Luis Enrique débarque au PSG et relance une vieille tradition

Benjamin Labrousse

Attendu dans les prochains jours comme nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique arrive à Paris avec la lourde tâche de relancer la machine parisienne. L’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait d’ores et déjà commencé à dessiner les contours de son effectif, mais se serait également lancé à la recherche d’un appartement. Une tradition chez les anciens entraîneurs du PSG étant sur le point de s’engager avec le club parisien. Et s’il est parfois complexe de déceler les propriétés des entraîneurs, petit retour sur l’histoire d’amour entre les précédents coachs parisiens et l’immobilier.

Christophe Galtier : Appartement dans le Nord-Ouest Parisien

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier est sur le point d’être démis de ses fonctions. Pourtant, le technicien français avait misé sur du long terme à Paris en trouvant rapidement un logement dans Paris, et plus précisément dans le Nord-Ouest parisien. À ce sujet, Christophe Galtier annonçait la couleur dans les colonnes du Parisien . « Oui, j'ai trouvé un logement. Je vais m'installer avec ma famille à partir du 1er septembre. (...) J'ai pour habitude, quand j'arrive dans un endroit, de me poser et de m'y installer comme si j'allais y rester très longtemps. Si je vivais à l'hôtel, je ne me sentirais que de passage, ce n'est pas mon truc » .

Mauricio Pochettino : Hôtel Brach, 16ème arrondissement de Paris

Contrairement à Christophe Galtier, Mauricio Pochettino aura mis énormément de temps avant de se décider à prendre un appartement dans le 7ème arrondissement de Paris. En effet, pendant plus d’un an après sa nomination en tant qu’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a séjourné dans une chambre du prestigieux Hôtel Brach, situé quant à lui dans le 16ème arrondissement de Paris, proche du Parc des Princes.

Unaï Emery : Appartement dans le 16ème arrondissement de Parisien

Si l’emplacement du logement de Thomas Tuchel à Paris reste inconnu à ce jour, celui de son prédécesseur se trouvait également à proximité du Parc des Princes. En effet, à l’instar de joueurs comme Thiago Silva à une époque ou encore de Kylian Mbappé, Unaï Emery avait opté pour un grand appartement dans le 16ème arrondissement parisien, au 7ème étage d’un immeuble gigantesque.

Reste désormais à Luis Enrique de trouver sa perle rare en termes d’immobilier. Le technicien espagnol choisira-t-il un emplacement proche du Parc des Princes comme certains de ses prédécesseurs, ou bien optera-t-il pour une location davantage rapprochée de Poissy où se situe désormais le nouveau centre d’entraînement du PSG...