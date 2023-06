Incroyable, le PSG vise un phénomène du Real Madrid

Jean de Teyssière

Avec l'officialisation imminente de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG, le club se prépare à un été agité sur le marché des transferts. La présence de l'ancien sélectionneur de la Roja pourrait donner envie à certains joueurs de rejoindre la capitale française. C'est pourquoi Luis Enrique serait très motivé à l'idée de faire venir la pépite du Real Madrid : Rodrygo.

Pour le moment, seul Marco Asensio, même s'il n'a toujours pas été officialisé, rejoindra le PSG en tant que renfort offensif. C'est pourtant le chantier du PSG, d'autant que Lionel Messi risque de laisser un vide après son départ. Quoi de mieux que de préparer l'avenir avec un jeune crack du Real Madrid ?

Luis Enrique réfléchir au mercato parisien depuis 2 jours

D'après les informations du média espagnol AS , le futur coach du PSG, Luis Enrique réfléchirait depuis deux jours aux options à prendre concernant le mercato. Avec en priorité la ligne d'attaque qu'il faut impérativement renforcer, surtout avec l'énigme Mbappé. Et pour ça, le plan de Luis Enrique est très clair.

Luis Enrique cible Rodrygo