C’est confirmé, le PSG boucle un gros feuilleton de l'été

Le PSG s’apprête à opérer à un changement majeur pour la suite de son projet avec le départ de Christophe Galtier, déjà acté en interne, et la nomination imminente de Luis Enrique au poste d’entraîneur. D’ailleurs, l’officialisation va tomber dans les prochains jours, une fois qu’un accord aura été scellé avec Galtier.

Ça bouge déjà fortement au PSG en ce début de mercato estival ! Le club de la capitale a déjà acté les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour, et semble sur le point de finaliser le transfert de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Mais le feuilleton du nouvel entraîneur fait également couler beaucoup d’encre.

Ce n’est plus un secret, le PSG a jeté depuis un moment déjà son dévolu sur l’option Luis Enrique, et le technicien espagnol est d’ailleurs arrivé à Paris afin de prendre ses marques au sein du nouveau centre d’entraînement flambant neuf du club, à Poissy. Et l’officialisation de sa nomination au PSG est imminente…

Paris Saint-Germain are prepared to seal the agreement with Luis Enrique — set to sign the two year contract very soon. 🔴🔵 #PSGSpanish coach will be unveiled once the club completes the exit agreement with Christophe Galtier, very close.Here we go ✅🇫🇷 pic.twitter.com/Isqd8ucsEY