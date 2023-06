PSG : Le Qatar doit-il tout faire pour garder Mbappé ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme l’an dernier, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’un nouveau feuilleton. L’attaquant français a récemment envoyé une lettre à ses dirigeants pour leur expliquer qu’il ne souhaitait pas prolonger au PSG. Une réunion est attendue ce vendredi entre la direction parisienne et le clan Mbappé. Avec quelle issue ?

C’est un feuilleton qui n’est toujours pas terminé. Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire pourrait s’arrêter cet été… ou pas. Il y a deux semaines, l’international français a communiqué à ses dirigeants sa volonté de ne pas prolonger son contrat. Depuis, la direction parisienne continue d’attendre une évolution.

Mbappé veut rester

Le PSG a été clair : soit Kylian Mbappé prolonge, soit il sera vendu dès cet été. De son côté, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale est sûr de lui, il veut rester. « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG », a récemment confié l’attaquant du PSG.

Réunion imminente avec le PSG