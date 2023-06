PSG : Incroyable, Zidane lance un appel du pied à Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger. Sans club actuellement, Zinedine Zidane s'est livré sur son compatriote français. Et le Ballon d'Or 98 a confié qu'il aimerait entrainer un jour Kylian Mbappé. Reste à savoir où et quand Zinedine Zidane pourrait compter la superstar du PSG dans son effectif.

A la fin de l'exercice 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Et malheureusement pour le PSG, son numéro 7 refuse d'activer la clause pour prolonger son contrat d'une saison. Ainsi, pour ne pas perdre Kylian Mbappé (24 ans) librement et gratuitement le 30 juin 2024, le club de la capitale compterait le vendre dès cet été, et ce, s'il ne change pas d'avis concernant sa prolongation. Ce qui pourrait profiter à Zinedine Zidane.

La nouvelle recrue du PSG est arrivée https://t.co/vJakFqvZ36 pic.twitter.com/bZIpWi8IHu — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Zidane veut entraineur Mbappé

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane pourrait prendre la succession de Carlo Ancelotti à la fin de la prochaine saison ou remplacer Didier Deschamps en équipe de France s'il se casse les dents lors de l'Euro 2024. De cette manière, le Ballon d'Or 98 pourrait entrainer Kylian Mbappé s'il rejoint le Real Madrid, qui veut recruter le joueur librement et gratuitement l'été prochain, ou chez les Bleus . Dans des propos rapportés par L'Equipe , Zinedine Zidane a affirmé qu'il voulait cohabiter un jour avec son compatriote français.

«Bien sûr qu'on a envie de l'entraîner»