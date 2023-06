Mercato : Le Real Madrid va offrir 250M€ à Mbappé

Jean de Teyssière

Le feuilleton de l'été risque d'être animé et l'Espagne se passionne à nouveau de la rumeur envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club merengue regarde avec intérêt la petite brouille existant entre le PSG et Mbappé, depuis qu'il leur a annoncé via une lettre qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025. Et d'après le média espagnol Cope, le Real Madrid est prêt à passer à l'action, que ça soit cet été ou l'été prochain avec la même somme de 250M€.

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou même si ce dernier l'a martelé ces derniers jours : il va rester au PSG la saison prochaine. Du côté parisien, ce n'est pas le même son de cloche puisque le club affirme que s'il ne prolonge pas jusqu'en 2025, il sera vendu. Devant ce feuilleton qui se déroule à distance, le Real Madrid patiente mais a un plan et est dans tous les cas confiant quant à la venue du capitaine de l'équipe de France. La somme est prête, il ne reste plus que le timing.

Le Real Madrid prêt à offrir 250M€ au PSG dès maintenant...

En Espagne, ce feuilleton passionne et récemment, dans l'émission El Partizado de Cope , le journaliste Ramon Alvarez de Mon a expliqué que le Real Madrid avait préparé une enveloppe de 250M€ et que le club merengue se tenait prêt à dégainer en cas d'ouverture du côté du PSG.

...ou à Mbappé en 2024

Le journaliste Ramon Alvarez de Mon ajoute ensuite que si le PSG n'accepte pas de vendre son joueur cet été, ou si Kylian Mbappé décide de rester une saison de plus pour aller au terme de son contrat, le Real Madrid a encore tout prévu et la somme de 250M€ sera donnée au numéro 7 parisien, sous forme de prime à la signature. La balle est dans le camp de Mbappé.