PSG : Incroyable, le boss du Real Madrid lâche sa réponse pour Mbappé

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment depuis que le joueur a refusé d'étirer son bail jusqu'en 2025. En Espagne, certains journalistes espèrent son arrivée au Real Madrid dans les prochains jours. Questionné, Florentino Perez s'est prononcé et a jeté un froid sur ce dossier.

Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité. Son contrat au PSG prendra fin en juin 2024 et le club parisien refuse de le voir partir libre la saison prochaine. La direction qatarie n'a d'autre choix que de penser à un départ précipité de sa star. Mbappé n'a jamais caché son envie de poursuivre sa carrière au PSG, mais pourrait se résoudre à rejoindre le Real Madrid, présenté comme le club de ses rêves. Il y a quelques jours, PSG Community était allé plus loin en confirmant son transfert en Espagne contre un chèque de 250M€. Présent sur le plateau de France-Bleu Paris , l'un des auteurs de cet article, Miloud Kotbi, a confirmé ses propos.

Mbappé - PSG : Un mensonge à 300M€ est dévoilé ! https://t.co/yROP7YqXnN pic.twitter.com/YstJJ8AOKH — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Le départ de Mbappé au Real Madrid annoncé

« C’est un travail d’investigation, on a plusieurs sources, ou recoupe, il y a un filtre et après on le met en forme dans un article. On a des éléments derrière. Si on a eu des appels du clan Mbappé ? Zéro réaction, on maintient ce que l'on a dit, écrit. Ça ne va pas tarder, ça va bouger » a lâché le journaliste, qui s'attend à un dénouement imminent dans ce dossier. Mais en Espagne, on prend des pincettes, surtout depuis que Florentino Perez s'est prononcé sur ce dossier.

Florentino Perez sort du silence