Mercato : Il annonce du très lourd à l’OM

Après quelques semaines de tergiversations, c’est finalement Marcelino qui a été choisi pour remplacer Igor Tudor sur le banc de l’OM. Et bien que l’Espagnol n’était pas l’option prioritaire des Marseillais, Denis Balbir semble optimiste notamment grâce à la proximité entre l’ancien coach de Valence et Pablo Longoria.

Après de nombreuses discussions avec Marcelo Gallardo et d’autres entraîneurs, c’est finalement Marcelino qui succède à Igor Tudor sur le banc de l’OM. L’Espagnol arrive avec une méthodologie de travail très différente de celle de son prédécesseur. Et pour Denis Balbir c’est une bonne nouvelle.



Marcelino à l’OM, Balbir y croit !

« Est-ce que j’y crois ? J’ai envie oui. Déjà, il est proche de Pablo Longoria et c’est une bonne chose dans la relation coach-dirigeants. On a déjà vu des amis s’écharper dès lors qu’ils retravaillent ensemble dans un contexte à pression, mais cela reste une base de travail. L’autre point qui me fait dire que Marcelino peut être la bonne personne, c’est son CV. Alors que Tudor n’avait entraîné que des clubs de moindre envergure en Italie, l’Espagnol a prouvé des choses dans plusieurs grands clubs de Liga comme Valence et l’Athlétic Bilbao. En plus, partout où il est passé, ses anciens joueurs sont élogieux et vantent ses qualités humaines », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football club avant de poursuivre.

«Marcelino est plus proche de ses joueurs»