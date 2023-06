L'OM veut boucler un transfert à 10M€, c'est la douche froide

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Pape Gueye serait poussé vers la sortie par sa direction, qui espérerait boucler un transfert à 10M€ lors de ce mercato estival. Si plusieurs clubs seraient intéressés par les services de l'international sénégalais, ils attendraient le verdict du TAS pour bouger leurs pions.

Lors de l'été 2020, Pape Gueye a quitté Le Havre pour s'engager en faveur de l'OM, et ce, alors qu'il était destiné à rejoindre Watford. Deux années plus tard, l'international sénégalais n'entrait plus dans les plans du club phocéen. Ainsi, Pape Gueye a été prêté en janvier dernier pour finir la saison au FC Séville. Et s'il va faire son retour à l'OM cet été, il ne devrait pas y faire long feu.

L'OM réclame 10M€ pour Pape Gueye

En fin de contrat le 30 juin 2024, Pape Gueye est une nouvelle fois poussé vers la sortie par l'OM. Selon les informations de Foot Mercato , le club phocéen voudrait encaisser un chèque d'environ 10M€ pour la vente de son milieu de terrain de 24 ans. Et si plusieurs clubs seraient sur les traces de Pape Gueye, un énorme obstacle bloquerait son transfert.

Un transfert bloqué par l'affaire Gueye ?