Guendouzi : Une surprise se confirme à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a encore quelques semaines, Mattéo Guendouzi trainait son spleen à l'OM sous les ordres d'Igor Tudor et envisageait un départ lors de ce mercato estival. Mais le milieu de terrain semble requinqué depuis le départ du technicien croate. L'arrivée de Marcelino sur le banc relancerait son avenir à Marseille.

Entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor, ça n'a jamais été le grand amour. Les deux hommes s'étaient accrochés dès le mois d'aout, lors d'une confrontation entre l'OM et le Milan AC. Avec le temps, la situation ne s'est pas arrangée. Pis, elle s'est détériorée. Guendouzi a passé la grande partie de sa saison sur le banc des remplaçants. Une situation, délicate à gérer pour ce joueur aux fortes ambitions à l'OM.

OM : Guendouzi a choisi sa prochaine destination https://t.co/fBYr7D0gnf pic.twitter.com/hVF2orUzf4 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Le départ de Tudor a tout changé

Désireux de retrouver une place de titulaire, Guendouzi a longtemps pensé à s'exiler. Surtout que le jouer dispose d'une joli cote en Premier League. West Ham le suit depuis plusieurs mois, mais le départ d'Igor Tudor semble avoir relancé son futur comme le souligne L'Equipe ce mercredi. Guendouzi se montrerait moins insistant et pense à poursuivre sa carrière à l'OM selon le quotidien sportif. Dans les prochains jours, il devrait rencontrer ses supérieurs pour en savoir plus sur son avenir.

« Il va y avoir des discussions avec la direction »