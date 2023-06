PSG, Real Madrid… La mère de Kylian Mbappé a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que ce soit en Espagne ou en France, l'avenir de Kylian Mbappé fait les gros titres de l'actualité. Le PSG veut, vite, être fixé sur le sort de sa star, qui n'a pas caché son envie de poursuivre son aventure dans la capitale. Mais de son côté, la direction souhaite le vendre immédiatement. C'est à ce moment précis que la mère du joueur pourrait entrer en scène.

PSG ou Real Madrid ? Encore une fois, cette question va torturer l'esprit de Kylian Mbappé, qui avait, cette-fois ci, affiché une volonté claire. « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine » avait-il lâché à la Gazzetta dello Sport. Et pourtant, un nouveau duel a été lancé en coulisses. Sauf que cette-fois ci, le PSG en est la cause. Le club parisien refuse de le voir partir libre l'année prochaine et voudrait prendre les devants en le cédant dès cet été. Evidemment en Espagne, on évoque une arrivée prochaine au Real Madrid, surtout que la mère du joueur serait une fervente partisane de la formation espagnole.

Le Qatar en sauveur du PSG dans le feuilleton Mbappé ? https://t.co/u8zkwRMSzX pic.twitter.com/RBtHLvwwDe — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

« Sa mère voulait qu’il vienne au Real Madrid »

Lors d'un entretien accordé à l'émission El Chiringuito en juin 2022, Florentino Perez avait déjà évoqué le rôle trouble de Fayza Lamari. « Je pense que sa mère voulait qu’il vienne au Real Madrid, parce que c’était son rêve de petit garçon. Je ne lui ai pas parlé, mais ils nous disent que la mère a eu honte » avait expliqué le président du Real Madrid.

Fayza Lamari pourrait négocier avec le PSG