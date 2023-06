OM : Guendouzi sauvé par le nouvel entraineur ?

Arnaud De Kanel

L'arrivée d'un nouveau coach peut complètement changer le destin d'une carrière. Mattéo Guendouzi en sait quelque chose puisqu'il l'a vécu avec la nomination d'Igor Tudor qui l'a relégué sur le banc alors qu'il était titulaire indiscutable quelques mois plus tôt. Poussé vers la sortie cet été, le vice-champion du monde a encore des chances de se relancer avec Marcelino.

Vendredi, l'OM a annoncé l'arrivée de Marcelino sur le banc. Méconnu dans l'hexagone, l'entraineur espagnol suscite de grosses interrogations. Qui de mieux que ses anciens joueurs pour décrire sa méthode ? Ce dimanche, pour le journal L'Equipe , Jérémy Perbet a expliqué la méthode Marcelino et selon ses dires, Mattéo Guendouzi pourrait en bénéficier.

«Ça peut vraiment coller»

« L'arrivée de Marcelino à l'OM ? Je ne regarde pas beaucoup de foot à la télé, mais je vois tous les matches de Marseille parce que je suis un grand supporter de l'OM. Sur le profil, je pense que ça peut vraiment coller. Après, de ce que j'ai connu, ce sera complètement différent de (Igor) Tudor. Avec Tudor, c'était du homme contre homme partout », a lâché l'ancien attaquant de Villarreal avant de poursuivre.

«Des milieux qui se projettent très bien»