Le PSG régale Mbappé avec ce cadeau à 50M€

Jean de Teyssière

Ce transfert était dans l'air depuis plusieurs semaines et il va être officiel d'ici peu de temps avec l'arrivée de Lucas Hernandez au PSG. L'international français va passer sa visite médicale ce vendredi et s'engager dans la foulée avec le club parisien contre la somme de 50M€. Une arrivée qui devrait ravir Kylian Mbappé qui entretient une bonne relation avec Lucas Hernandez sur les terrains, notamment en équipe de France où ils partagent le même couloir gauche.

L'arrivée de Lucas Hernandez doit être vue d'un bon œil par Didier Deschamps, puisqu'il n'aura plus besoin de créer une complicité sur le terrain entre Kylian Mbappé et Lucas Hernandez. Tout dépend de comment Luis Enrique, le futur coach du PSG, voudra faire jouer son équiper mais la polyvalence de l'ancien madrilène apportera de toute manière des solutions défensives.

Un contrat de 3 ou 5 ans

Lucas Hernandez devrait donc s'engager avec le PSG ce vendredi. L'international français va passer sa visite médicale ce vendredi après être arrivé sur le sol de la capitale française jeudi. D'après L'Equipe , la durée de son contrat n'est pas précisément connue et oscille entre 3 et 5 ans. D'après le quotidien français, le bail exact ne sera connu que la semaine prochaine, au moment de son officialisation.

Une arrivée pour 50M€, bonus compris