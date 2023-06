PSG : Les incroyables exigences de Mbappé pour signer au Real Madrid

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé est totalement flou. Depuis l'annonce, par le biais d'une lettre, qu'il ne resterait pas au PSG jusqu'en 2025, il affirmait à plusieurs reprises qu'il serait quand même un joueur du PSG la saison prochaine. Un départ libre n'est pas franchement dans les plans du PSG qui pourrait être tenté de le vendre. Mais Kylian Mbappé aurait déjà tout prévu et demandé à des agences immobilières de lui trouver une maison luxueuse à Madrid.

« Mensonges... En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux.. » Tels étaient les mots de Kylian Mbappé sur son compte Twitter après l'annonce du média Le Parisien de son intention de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Une façon de temporiser ? Au regard des dernières rumeurs venant d'Espagne, cela y ressemble.

Mbappé prépare son déménagement

Alors que selon la presse espagnole, une importante réunion doit se tenir ce vendredi entre le PSG et Mbappé en vue de l'avenir du numéro 7, Foot Mercato relaye le média pro madrilène Defensa Central qui assure que Kylian Mbappé préparerait déjà son départ du PSG puisqu'il aurait mandaté deux agences immobilières madrilènes. Le but étant évidemment de lui trouver son futur nid douillet. En vue d'une arrivée prochaine au Real Madrid ?

Les folles exigences de Mbappé pour sa prochaine maison