Il débarque au PSG et passe une liste de courses !

Luis Enrique devrait être le nouvel entraîneur du PSG pour deux saisons. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties et son officialisation ne tient qu'au départ de Christophe Galtier. Mais cela n'empêche pas l'Espagnol de commencer à travailler sur la saison à venir et son voyage en terre parisienne cette semaine lui a permis de commencer à réfléchir sur la manière de fonctionner et aurait fait part de ses exigences au PSG.

Avec Luis Enrique, le PSG fait le pari de signer un coach avec du caractère et qui le montre. Une personnalité aux antipodes de celle de Christophe Galtier débarque sur les rives de la Seine et le PSG lui aurait récemment fait visiter le nouveau centre d'entraînement, situé à Poissy. Lors de cette visite, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de la Roja aurait déjà fait quelques remarques.

Luis Enrique impressionné par le nouveau centre d'entraînement

De passage cette semaine à Paris, Luis Enrique commence déjà à se préparer à la saison prochaine et veut s'installer rapidement. Il cherche déjà à emménager le plus vite possible. Entre deux visites d'appartements, Luis Enrique a visité le centre d'entraînement ultramoderne du PSG à Poissy où les joueurs feront leur entrée pour la première fois le 10 juillet prochain. Lors de cette visite, Luis Enrique serait apparu impressionné et émerveillé par les nouvelles installations selon Sports Zone .

