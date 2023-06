Virée par le PSG, cette star reçoit une terrible nouvelle pour son transfert

Benjamin Labrousse

Deux ans après son arrivée au PSG, Sergio Ramos n’a pas été conservé par les dirigeants parisiens alors que son contrat arrive à son terme ce vendredi. Auteur d’une bonne deuxième saison à Paris, le défenseur espagnol doit donc se trouver un nouveau challenge. Et si le joueur formé à Séville aurait aimé retourner au sein du club andalou, la presse espagnole estime que ce ne sera pas le cas.

Cet été, le PSG semble avoir réellement décidé de basculer vers un nouveau cycle. En 2021, le club de la capitale réalisait un mercato estival impressionnant en signant plusieurs joueurs de renommées mondiales. Autrefois rivaux, Lionel Messi et Sergio Ramos devenaient alors partenaires au PSG. Mais deux ans plus tard, aucun des deux n’aura véritablement convaincu à Paris. Tous deux en fin de contrat cet été, l’Argentin et l’Espagnol n’ont pas été conservé par les dirigeants du club de la capitale. Et si Messi a rapidement trouvé un nouveau point de chute en signant à l’Inter Miami, Sergio Ramos n’a toujours pas retrouvé de club.

Sergio Ramos souhaite retourner à Séville

Mais il y a quelques semaines, Radio Sevilla affirmait pourtant que Sergio Ramos rêvait de retourner jouer sous les couleurs du Séville FC. Formé chez les Rojiblancos , l’expérimenté défenseur espagnol de 37 ans souhaitait tenter un dernier challenge au sein de son club formateur. Pour rappel, c’est en Andalousie que Sergio Ramos s’est révélé aux yeux du grand public entre 2004 et 2005, avant de s’envoler vers le Real Madrid avec qui il aura tout gagné. Par ailleurs, le désormais ex défenseur du PSG aurait reçu une proposition onéreuse en provenance d’Arabie Saoudite.

Ramos ne signera pas à Séville cet été