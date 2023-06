Mercato : En attendant Mbappé, le PSG vise un gros coup

La rédaction

Au sortir d'une saison décevante, le PSG prépare de nombreux changements cet été. Outre l'avenir de Kylian Mbappé, le club parisien s'apprête à nommer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Le technicien espagnol va relever un nouveau challenge à Paris, et aurait plusieurs cibles sur le mercato. Parmi elles, le nom de Joao Félix a été évoqué.

Alors qu'il devrait être annoncé comme nouvel entraîneur du PSG dans les prochains jours, Luis Enrique s'est rendu à Paris ce jeudi afin de visiter le nouveau centre d'entraînement à Poissy. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne aurait d'ores et déjà commencé à dessiner les contours de son effectif la saison prochaine. Problème pour l'Espagnol, la situation de Kylian Mbappé interroge, et l'attaquant français pourrait quitter le PSG dès cet été, alors que son contrat expire en 2024...

Le PSG s'intéresse à Joao Félix

Réputé pour ses idées de jeu très précises, Luis Enrique aurait d'ores et déjà plusieurs pistes en tête concernant le mercato du PSG. Et si la situation de Kylian Mbappé risque d'agiter les pensées de l'Espagnol, ce dernier aurait déjà une idée en tête. Ce jeudi, le journaliste de SportItalia Rudy Galetti révélait que l'ancien entraîneur du Barça apprécierait le profil de Joao Félix. Le joueur de l'Atlético Madrid sort d'un prêt du côté de Chelsea, et pourrait tenter d'exploser au PSG dans les années à venir.

Le PSG ne devrait pas avoir de rude concurrence pour Joao Félix