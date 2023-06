Mbappé : Le Real Madrid attend le feu vert du PSG

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé enflamme ce début de mercato et ce n'était pas prévu du côté du PSG. Après avoir réussi à prolonger sa star l'année dernière jusqu'en 2024, le PSG espérait que son numéro 7 active la clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2025. Mais le PSG a été surpris de recevoir une lettre de la part de Mbappé leur indiquant que ce n'était pas son intention, et qu'il partirait libre en juin 2024. Le Real Madrid attend tranquillement l'issue de cette affaire et agira seulement si Mbappé est placé sur la liste des transferts par le PSG.

Le jeu du poker menteur commence et Kylian Mbappé est passé maître dans cet art. Le Bondynois a affirmé à plusieurs reprises qu'il resterait au PSG la saison prochaine et a même, en guise d'indice, publié sur sa story Instagram le calendrier du PSG en Ligue 1 la saison prochaine. Mais sa situation devrait rapidement se décanter et le Real Madrid semble avoir tout prévu.

Le Real Madrid au courant de tout

La situation de Kylian Mbappé est suivie de près par le monde du football et encore plus par le Real Madrid qui a des yeux partout. D'après Mundo Deportivo , le club merengue est au courant de tout ce qu'il se passe au sein du club parisien concernant Kylian Mbappé et se prépare à agir. Mais pour ça, le PSG va devoir donner un petit coup de main au Real Madrid.

Si le PSG place Mbappé sur la liste des transferts, le Real Madrid agira