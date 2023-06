Un joueur claque la porte, c'est la stupéfaction à l'OM

Thibault Morlain

Arrivé il y a un an et demi à l'OM, Sead Kolasinac arrive au terme de son contrat avec le club phocéen. Quid alors de son avenir ? Alors qu'on parlait d'une prolongation récemment, voilà qu'aux dernières nouvelles, Kolasinac pourrait rejoindre l'Italie et l'Atalanta Bergame. Une information qui n'aurait pas manqué d'étonner l'OM.

Ces derniers mois, Sead Kolasinac s'était imposé comme l'un des hommes forts d'Igor Tudor à l'OM. Mais voilà que le défenseur bosnien pourrait quitter la Canebière cet été. Selon les informations en provenance d'Italie, Kolasinac, qui arrive au terme de son contrat à l'OM, aurait trouvé un accord avec l'Atalanta Bergame.

Le nouvel entraîneur de l’OM va trancher sur ce gros dossier https://t.co/0sDrfadW7d pic.twitter.com/EsqLhrdpm2 — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

L'OM et Kolasinac partaient sur une prolongation

Et c'est visiblement la stupéfaction ce vendredi à l'OM face à cette information concernant Sead Kolasinac. Comme l'explique La Provence , suite aux récents échanges entre le défenseur et l'OM, on semblait alors se diriger vers une prolongation de contrat. Mais voilà que cela ne serait donc finalement pas le cas pour Kolasicac, finalement en partance pour l'Atalanta.

Au courant de rien à l'OM

Le quotidien sportif explique alors que l'OM aurait été étonné de voir une telle information à propos de Sead Kolasinac. Il est précisé que le club phocéen n'aurait à aucun moment été préveu par le joueur ou par son agent. De quoi alors rester quelque peu en travers de la gorge de Pablo Longoria et ses collaborateurs à l'OM.