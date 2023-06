Le PSG vise un transfert, un énorme projet est annoncé

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG devrait très prochainement annoncer l’arrivée de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, les dirigeants parisiens se penchent sur plusieurs dossiers épineux du mercato. Barré par Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but, Keylor Navas est convoité par l’Inter Milan, qui met actuellement en place un projet étonnant pour la saison prochaine.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Alors que récemment, des portes de sortie ont été évoquées pour certains joueurs indésirables comme Leandro Paredes ou Mauro Icardi (tous deux sont annoncés proches de Galatasaray), Keylor Navas pourrait lui aussi quitter Paris dès cet été.

Navas n’entre plus dans les plans du PSG

Élément important de l’histoire récente du PSG, le gardien costaricien n’entre cependant plus dans les plans des dirigeants parisiens, qui souhaitent par ailleurs donner les pleins pouvoirs à Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Paris, Keylor Navas a récemment été annoncé dans le viseur de l’Inter Milan comme le précise la Gazzetta Dello Sport .

L’Inter veut Trubin et Navas pour remplacer Onana