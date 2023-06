Gros problème avec cette recrue, le PSG répond

Jean de Teyssière

Lucas Hernandez va être un nouveau joueur du PSG. L'international français va passer sa visite médicale ce vendredi avec le club parisien et devrait s'engager dans la foulée avec le club de la capitale. Mais l'inconnue reste son état physique. À 27 ans, l'ancien Munichois revient tout juste d'une grave blessure, une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il n'a plus joué un match depuis le 22 novembre mais Luis Campos l'assure : tout va bien.

Avec les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Lucas Hernandez, le PSG peut trembler face au risque de blessures de ces trois joueurs. Concernant Lucas Hernandez, cela n'aurait pas gêné le PSG au moment de passer à l'action. Désormais remis de sa rupture du ligament croisé du genou droit, il ne reste plus qu'à voir dans quel état de forme se situe Lucas Hernandez à plus d'un mois de la reprise du championnat de France de Ligue 1.

Un habitué des blessures

Si l'on fait l'historique des blessures de Lucas Herrnandez, cela risque de donner des sueurs froides aux supporters du PSG. Depuis son arrivée en 2019 au Bayern Munich, Lucas Hernandez a manqué 65 matchs. Récemment donc, c'est une rupture du ligament croisé du genou droit, contractée lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde face à l'Australie (4-1), le 22 novembre dernier. Ce 30 juin, cela fait donc 219 jours que le natif de Marseille est blessé et sa longue absence provoque à juste titre des doutes.

Le PSG veut régaler Mbappé, une offre va partir https://t.co/2YN7m47TOA pic.twitter.com/bQofd31mNI — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Luis Campos n'est pas inquiet