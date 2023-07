Le PSG tend la main à Mbappé, coup de tonnerre à Paris !

Thomas Bourseau

Le comité de direction du PSG est une nouvelle fois confronté à un problème contractuel avec Kylian Mbappé malgré sa prolongation en mai 2022. Alors que le club voulait mettre sur pied un gentlemen agreement pour un transfert au Real Madrid en 2024, la position de Mbappé aurait tout relancé, au point où les discussions sont tombées à l’eau.

Kylian Mbappé est bien parti pour une nouvelle fois animer le mercato estival du PSG. Comme ce fut le cas à plusieurs reprises par le passé en raison de l’intérêt du Real Madrid et surtout le discours de Kylian Mbappé, le feuilleton ne cessait d’alimenter le marché des transferts. Et alors qu’il a pris la décision de ne pas actionner l’option présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison, soit jusqu’en 2025, Mbappé s’est attiré les foudres du président Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG chamboule tous ses plans pour ce transfert https://t.co/3S5sCHQsxu pic.twitter.com/bS5GRfiEmw — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le PSG discutait avec Mbappé…

En effet, Al-Khelaïfi s’est montré très clair mercredi à l’occasion de la présentation de Luis Enrique en tant que coach du PSG : Kylian Mbappé ne pourra pas partir libre de tout contrat et se devra, en l’espace de deux semaines maximum, de donner une réponse définitive au PSG. D’après le journaliste Abdellah Boulma, des discussions auraient d’ores et déjà eu lieu ces derniers mois entre le PSG et le clan Mbappé afin de trouver un terrain d’entente au sujet d’une prolongation de contrat.

…pour un transfert en 2024. Le plan a changé