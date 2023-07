Mbappé, Zaïre-Emery, Icardi… Toutes les infos mercato du 9 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Real Madrid nie tout accord avec Mbappé

Malgré les craintes ressenties par le PSG qui soupçonne qu'un accord ne soit déjà trouvé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, il n'en est rien ! Le quotidien espagnol MARCA annonce en effet que rien n'a été conclu entre le club merengue et l'attaquant français malgré sa volonté de ne pas prolonger avec le PSG et la fin de son contrat qui se profile à l'été 2024.



PSG : La popularité de Mbappé en chute

Kylian Mbappé affole le mercato avec sa décision de ne pas prolonger au PSG, et cela se ressent sur sa cote de popularité ! En effet, dans un sondage Odoxa pour RTL et Winamax , on apprend que 63% des Français interrogés ont une bonne opinion du joueur du PSG, contre 37%. Depuis quatre ans, Mbappé a perdu 10 points dans sa cote sympathie puisqu’ils sont seulement 45% à l’estimer humble, contre 66% en 2019.



PSG : Mbappé présenté aux USA par le Real Madrid ?

Le Real Madrid semble avoir déjà tout prévu s'il parvient à recruter Kylian Mbappé dès cet été ! Le média espagnol Defensa Central annonce en effet que le club merengue envisage de présenter l'attaquant du PSG lors de la tournée estivale aux États-Unis.



PSG : Dortmund fonce sur Warren Zaïre-Emery

Révélé ces derniers mois en équipe première du PSG, Warren Zaïre-Emery (17 ans) attire déjà l'oeil à l'étranger ! RMC Sport annonce en effet que le jeune milieu de terrain français plait beaucoup au Borussia Dortmund pour assurer la succession de Jude Bellingham, transféré au Real Madrid pour 100M€ cet été. Toutefois, le PSG ne l'entend pas de cette oreille et se penche plus que jamais sur une prolongation de contrat pour Zaïre-Emery.



PSG : Icardi va rejoindre Galatasaray pour 10M€

L'EQUIPE annonce ce dimanche matin que Mauro Icardi s'apprête à être définitivement transféré à Galatasaray, où il a cartonné en prêt la saison passée (22 buts et 7 passes décisives en championnat). Le PSG et la direction du club stambouliote sont tout proches d'un accord définitif dans ce dossier, et le transfert d'Icardi avoisinerait les 10M€.



OM : Renan Lodi ne viendra pas

Annoncé dans le viseur de l'OM qui est en quête d'un nouveau latéral gauche, Renan Lodi (25 ans) ne viendra pas ! Selon les révélations du quotidien espagnol AS , les positions seraient trop éloignées sur le plan financier entre l'OM et l'Atlético de Madrid, qui réclame au minimum 20M€ pour son joueur brésilien.



RC Lens : Franck Haise justifie sa décision de rester