PSG : Cette enquête terrible sur Mbappé

Thibault Morlain

Depuis son explosion à l’AS Monaco et grâce à ses performances en équipe de France et avec le PSG, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’une des personnalités les plus appréciées du pays. Mais voilà que la cote de popularité de l’attaquant parisien en aurait pris un coup. Compte tenu du feuilleton actuel autour de son avenir, Mbappé ne serait désormais plus aussi bien vu qu’avant…

Kylian Mbappé ayant fait le choix de ne pas prolonger avec le PSG, les tensions sont aujourd’hui bien palpables entre les deux camps. Chaque camp met la pression sur l’autre et forcément, ce feuilleton n’a échappé à personne. Mais voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pour Mbappé. Dans un sondage Odoxa pour RTL et Winamax , les résultats ne sont pas forcément flatteurs pour le joueur du PSG.

Mbappé - PSG : Une opération à 400M€ est annoncée ! https://t.co/eQBU05aSle pic.twitter.com/NNz1ahzHo2 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

L’image de Mbappé en prend un coup

Et si Kylian Mbappé voyait son image se dégrader ? Si 63% des Français interrogés ont une bonne opinion du joueur du PSG, ce n’est donc pas le cas pour 37%. De même, en 4 ans, le champion du monde 2018 aurait perdu 10 points concernant sa cote sympathie tandis qu’ils sont seulement 45% à l’estimer humble, contre 66% en 2019.

Un engagement de Mbappé qui ne passe pas

Ce n’est pas tout. Kylian Mbappé se voit également reprocher son récent engagement suite à la mort du jeune Nahel, alors que le joueur du PSG avait posté un message sur ses réseaux sociaux suite à ce tragique événement. Ils sont ainsi 67% à estimer que Mbappé n’est pas dans son rôle, quand 64% ne sont pas d’accord avec le contenu du message.