Messi : Un clash est confirmé avec le nouvel entraîneur du PSG

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique est un personnage clivant, notamment en Catalogne, là où le technicien s'est révélé aux yeux du monde. A la tête du FC Barcelone, il a remporté de nombreux trophées, mais n'a pas, non plus, hésité à se brouiller avec certaines stars du groupe comme Lionel Messi. Un épisode sur lequel est revenu Toni Freixa, ancien dirigeant de la formation.

Les premiers pas de Luis Enrique au PSG ont été réussis. Présenté à la presse mercredi dernier, le technicien espagnol a fait l'effort de parler la langue de Molière pour évoquer ses premières impressions, ce qui n'a pas déplu à certains supporters parisiens. Mais Luis Enrique n'en reste pas moins un compétiteur, un homme au caractère fort, comme l'a prouvé son passage au FC Barcelone entre 2014 et 2017.

Une dispute a éclaté entre Messi et Luis Enrique

Durant cette période, Luis Enrique remportera deux titres de champion d'Espagne, mais aussi une Ligue des champions, notamment grâce à un trio magique composé de Neymar, Luis Suarez et Lionel Messi. Mais tout n'a pas été rose durant cette période comme le précise Toni Freixa, responsable du Barça durant cette période. Dans les colonnes de L'Equipe , il est revenu sur une altercation, qui a opposé Luis Enrique à Lionel Messi en 2015. « Il y a eu un problème entre Luis Enrique et Messi lors d'un entraînement la semaine avant le match contre la Real Sociedad » a lâché Freixa. Tout était parti d'une faute non-sifflée par Luis Enrique lors d'un entraînement. S'en était suivi une discussion vive entre les deux hommes. « J'ai fini par aller sur le banc et nous avons eu une dispute qui a duré peu de temps » avait déclaré Messi à l'époque.

« Ce n'est pas passé inaperçu au sein de la direction »