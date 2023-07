Luis Enrique va attirer une star à 100M€ au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine nommé sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique peut déjà compter sur deux premières recrues à savoir Milan Skriniar et Marco Asensio. Mais ce n'est surement pas terminé puisque le coach espagnol aurait même un pouvoir d'attractivité puisque Joao Felix serait très chaud pour le rejoindre à Paris.

C'est désormais officiel, Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. Dans la foulée de sa présentation, le club de la capitale a d'ailleurs annoncé l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Milan Skriniar et Marco Asensio ont effectivement débarqué libres en s'engageant respectivement jusqu'en 2028 et 2026 avec le club de la capitale. Et un joueur serait visiblement très chaud à l'idée de les rejoindre.

Mercato : Pour cette star du PSG, c'est terminé https://t.co/wnWBc09LTT pic.twitter.com/TU5T2c3gKq — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Joao Felix est très chaud pour aller au PSG

Il s'agit de Joao Felix. Selon les informations de AS , l'international portugais aurait conscience qu'il n'entre plus totalement dans les plans de l'Atlético de Madrid et souhaiterait donc trouver une porte de sortie définitive après une expérience mitigée de six mois à Chelsea. Dans cette optique, Joao Felix souhaiterait rejoindre le PSG et serait particulièrement tenté par la perspective d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Un transfert à 100M€ ?