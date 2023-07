Luis Enrique débarque au PSG, ses premières victimes sont connues

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel, Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG et le technicien espagnol va se pencher sur les contours de son effectif. Plusieurs joueurs seront poussés vers la sortie, notamment ceux prêtés lors du dernier exercice. Certains jeunes issus du centre de formation comme Edouard Michut ne seront pas, non plus retenus.

« L’effectif du PSG est de haut niveau, il va y'avoir des changements, c’est sûr » . Présenté à la presse ce mercredi, Luis Enrique a annoncé la couleur. Et le PSG n'a pas mis énormément de temps avant d'officialiser l'arrivée de ses premières recrues estivales : Milan Skriniar et Marco Asensio.

Les joueurs prêtés ne sont pas retenus

Dans les prochaines semaines, il faudra aussi s'attendre à du mouvement du côté des départs. Ce jeudi, Sport dresse la liste des joueurs partants, et elle est longue. Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler, Keylor Navas, Mauro Icardi, Juan Bernat et Leandro Paredes vont devoir trouver un point de chute.

Les jeunes du PSG en danger