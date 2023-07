Mercato : Il prédit une catastrophe pour le PSG

Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé à maintes reprises, Bernardo Silva est la signature rêvée de Luis Campos pour le PSG. Mais le conseiller football du club pourrait bien tomber de haut.

Luis Enrique a effectué sa conférence de presse de présentation mercredi, c’est enfin parti pour le mercato du PSG. Jeudi, le club de la capitale a officialisé les arrivées en tant qu’agents libres de Milan Skriniar et de Marco Asensio. En attendant Lucas Hernandez et Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain traîne dans le feuilleton Bernardo Silva.

«Pas encore de vraies négociations entre le PSG et Manchester City»

Priorité absolue du PSG pour cet été comme le10sport.com vous le soulignait le 4 juin dernier en exposant le plan du club de la capitale, Bernardo Silva ne fait pas l’objet d’échanges actifs selon Damien Degorre. « Il n’y a pas encore de vraies négociations entre le PSG et Manchester City pour un transfert de Bernardo Silva. Mais il est clair qu’après avoir recruté six joueurs déjà, le PSG entend passer à une seconde phase de son mercato avec des joueurs d’envergure. Et Bernardo Silva est au sommet de cette liste ».

«Et le Qatar et Abou Dhabi ne se supportent pas beaucoup»