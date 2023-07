Le PSG a séduit une star, elle vide son sac

Thomas Bourseau

Ayant tout bonnement tout gagné au Real Madrid, Marco Asensio aurait pu prendre la décision de signer un contrat en or en Arabie saoudite par exemple. Néanmoins, il a choisi le PSG pour des raisons sportives précises qu’il a expliqué aux médias du club.

Marco Asensio est devenu la deuxième recrue officielle du PSG. Ce jeudi, après Milan Skriniar, c’est l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid qui a été annoncée par le service communication du club de la capitale. Après huit ans passées à la Casa Blanca , dont une en prêt à l’Espanyol Barcelone, Marco Asensio a fait ses adieux au Real Madrid en juin dernier.

«Ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux»

A présent, place au challenge PSG qu’il a décidé de relever pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026, pour des raisons sportives concrètes. « Parce que Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres. J’ai discuté avec quelques coéquipiers pour qu’ils me parlent du club, de l’ambiance, des supporters. D’ailleurs ils m’ont vraiment parlé en bien du public et c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai fait ce choix ». a confié Asensio aux médias du PSG.

«Je suis déjà venu jouer ici et j’ai pu voir qu’il y avait de bons supporters, une belle ambiance au stade»