Un joueur du PSG affole le mercato, son clan déballe tout

Thomas Bourseau

L’avenir de Mauro Icardi se jouerait entre Galatasaray et l’Arabie saoudite. Son entourage s’est lâché à ce sujet. Le PSG pourrait pleinement s’y retrouver économiquement parlant. Explications.

Mauro Icardi s’est éclaté cette saison à Galatasaray où il a remporté le championnat turc tout en terminant à la 3ème place au classement des meilleurs buteurs avec ses 22 réalisations en Super Lig. Le prêt de l’Argentin a été concluant et pourrait déboucher sur un transfert définitif au sein du club stambouliote.

Le teasing de l’entourage d’Icardi sur son avenir

Un proche de Mauro Icardi a tenu le message suivant à Fanatik au sujet de l’avenir de l’attaquant du PSG. « La ligue là-bas sera très intéressante. Nous sommes en pourparlers avec de nombreux clubs européens. Nous sommes très heureux d’être en Turquie, mais nous sommes dans une position professionnelle ». Pour poursuivre à Galatasaray, Icardi réclamerait un salaire annuel de 12,5M€ à l’année. Des négociations seraient en cours entre les parties concernées comme rapporté par Canal-Supporters.

L’Arabie saoudite offre un pont d’or à Icardi

En outre, le média rapporte qu’Al-Shabab serait plus qu’emballé par l’idée d’accueillir Mauro Icardi. Et pour ce faire, le club saoudien lui offrirait un salaire de 80M€ sur deux ans et 20M€ d’indemnités de transfert au PSG. Reste à savoir ce qu’il adviendra de ce feuilleton.