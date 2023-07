Un gros transfert se prépare, l’OM peut s’inquiéter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, surtout dans le cas où Alexis Sanchez venait à partir, l'OM aurait notamment coché le nom de Wissam Ben Yedder. Néanmoins, l'attaquant de l'AS Monaco qui sort d'une nouvelle saison prolifique, serait également dans le viseur du Stade Rennais, déjà très actif en ce début de mercato.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de densifier son secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, à l'image de celle de Wissam Ben Yedder, qui sort d'une belle saison avec 25 buts inscrits toutes compétitions confondues, sans avoir été tout le temps titulaire. Néanmoins, le profil de l'international français plait à un autre club de Ligue 1.

Rennes aussi veut Ben Yedder

En effet, selon les informations de Karim Bennani, journaliste de Prime Video , le Stade Rennais apprécie grandement le profil de Wissam Ben Yedder et pourrait donc tenter de le recruter cet été afin de densifier un secteur offensif qui compte déjà Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri dans ses rangs. Après avoir recruté Enzo Le Fée et Ludovic Blas, le club breton pourrait donc frapper un nouveau coup avec un gros transfert en Ligue 1.

L'OM va chambouler son secteur offensif

C'est donc un concurrent de poids pour l'OM qui espère attirer deux voire trois attaquants en cas de départ d'Alexis Sanchez. Si jamais Wissam Ben Yedder échappait définitivement aux Marseillais, d'autres pistes ont circulé ces derniers jours à l'image de celles menant à Folarin Balogun, Allan Saint-Maximin, ou encore Iliman Ndiaye.