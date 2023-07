Mbappé : Un club est en panique, le PSG prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais une certitude, le feuilleton Mbappé est relancé. Une situation qui ne laisse personne insensible dans le football européen, à commencer par le Real Madrid bien sûr, mais également du côté du Napoli. Et pour cause, chez les Champions d'Italie, on craint que Victor Osimhen soit le remplaçant idéal à Kylian Mbappé dans l'esprit des décideurs du PSG.

Présent en conférence de presse mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a rapidement fait oublier la raison pour laquelle les médias avaient été convoqués, à savoir la présentation de Luis Enrique. Et pour cause, le président du PSG a lâché un gros coup de pression à Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Mbappé sur le départ ?

En effet, Nasser Al-Khelaïfi a confié que « si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ». Par conséquent, un départ de Kylian Mbappé est clairement envisageable cet été.

Naples craint une offensive du PSG pour Osimhen