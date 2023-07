Le PSG lui met un coup de pression, que doit faire Mbappé ? 

La rédaction

Même lors de la présentation de Luis Enrique ce mercredi, il a été question de l’avenir de Kylian Mbappé. Présent pour accueillir le nouvel entraîneur du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur l’international français. Remonté, le président du PSG a alors mis un énorme coup de pression à Mbappé, qui doit désormais prendre une décision. Que doit-il alors faire pour son avenir ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’on ne parle plus que de l’avenir de Kylian Mbappé. A travers une lettre, le joueur du PSG a communiqué à sa direction sa volonté de ne pas prolonger jusqu’en 2025 et donc de partir libre en 2024. Un scénario inenvisageable aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, qui a annoncé ce mercredi : « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ».

«Choqué et déçu» : Le PSG règle ses comptes avec Mbappé https://t.co/ySr9waK25J pic.twitter.com/0AAWr5esDL — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

« Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines »

Pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi en a également remis une couche sur Kylian Mbappé, posant alors un ultimatum à l’attaquant du PSG, espérant une réponse d’ici deux semaines. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres », a lâché Al-Khelaïfi.

La réponse de Mbappé est attendue !

La balle semble donc maintenant dans le camp de Kylian Mbappé, qui a donc une décision à prendre pour son avenir au PSG. Plusieurs options s’offrent alors à lui. Le Français pourrait camper sur ses positions et tout faire pour rester à Paris la saison prochaine et partir libre en 2024. Alors que la saison ne fait que commencer, Mbappé pourrait finalement se laisser convaincre de signer un nouveau contrat. A moins que le natif de Bondy accepte l’idée d’un départ dès cet été, permettant ainsi que toutes les parties soient gagnantes et que le PSG récupère de l’argent dans l’opération.



Alors, que doit faire Mbappé ?