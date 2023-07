PSG : Luis Enrique met un terme à cette énorme guerre !

Thibault Morlain

Ça bouge sur le banc du PSG. Un an seulement après son arrivée comme entraîneur, Christophe Galtier a donc officiellement été remercié ce mercredi 5 juillet. Et pour le remplacer à la tête du club de la capitale, c’est Luis Enrique qui a été choisi. L’Espagnol vient donc relever un nouveau défi et alors qu’il pourrait réclamer certaines recrues, un club n’aurait visiblement rien à craindre du PSG.

Après avoir pensé à Julian Nagelsmann, le PSG s’est finalement rabattu sur Luis Enrique pour venir remplacer Christophe Galtier comme entraîneur. Passé notamment par le banc du FC Barcelone, l’ancien sélectionneur de l’Espagnol va désormais diriger le club de la capitale. Et alors que certaines rumeurs annonçaient un intérêt pour Gavi ou encore Pedri, le Barça n’aurait rien à craindre avec Luis Enrique.

PSG : Le transfert d'un buteur prend forme https://t.co/bRBYdXj16K pic.twitter.com/UzRPPqne3f — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Le FC Barcelone peut souffler…

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG et le FC Barcelone sont en guerre. Mais voilà qu’avec Luis Enrique à Paris, la situation pourrait quelque peu s’apaiser. D’ailleurs, ce mercredi, Sport titre sur un pacte de non-agression entre les Parisiens et les Barcelonais. Avec Luis Enrique, il n’y aura donc aucun joueur du Barça qui viendra au PSG.

« Ce n’est pas ce que j’ai en tête »