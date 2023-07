Le PSG menace publiquement Mbappé pour son transfert !

Thibault Morlain

En marge de la présentation de Luis Enrique ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a été très clair concernant l’avenir de Kylian Mbappé : il n’est pas question que le numéro 7 du PSG parte librement. La position du club de la capitale est donc limpide et voilà que suite à son annonce, le président du PSG en a rajouté une couche, dévoilant alors une nouvelle menace contre Mbappé.

Si le PSG a accueilli Luis Enrique ce mercredi, il a également été question de Kylian Mbappé. L’avenir du Français fait parler et Nasser Al-Khelaïfi a alors mis les choses au point, assurant : « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ».

Luis Enrique débarque au PSG, il vide son sac https://t.co/mOBxt1PxIJ pic.twitter.com/1Yf90XLCtZ — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

« S’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte »

Par la suite, Nasser Al-Khelaïfi s’est également confié au Parisien . Le président du PSG s’est alors exprimé plus longuement concernant le cas Kylian Mbappé : « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres ».

« Personne n’est plus grand que le club »