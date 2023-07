Mercato : Le patron du PSG a tout relancé pour ce transfert

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il ne fait plus aucun doute sur l'arrivée de Manuel Ugarte au PSG, le milieu de terrain uruguayen n'a pas encore été officialisé par le club parisien. Son transfert coûtera 60M€ aux dirigeants du club de la capitale, soit le montant de sa clause libératoire. Alors que le concurrence se faisait rude pour s'attacher les services du joueur de 22 ans, c'est l'appel de Nasser Al-Khelaifi qui a notamment fait basculer l'opération.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, est très attendue lors de ce mercato estival. Les lacunes observées au sein de l'effectif parisien doivent être comblées. En ce sens, le milieu de terrain a été érigé parmi les priorités. Manuel Ugarte doit venir densifier ce secteur de jeu.

L'appel de Nasser Al-Khelaifi comme bascule

Alors que le PSG avait de la concurrence pour attirer Manuel Ugarte, le club de la capitale peut remercier Nasser Al-Khelaifi qui a joué un rôle majeur dans la venue de l'Uruguayen. L'entourage du joueur raconte auprès de So Foot : « La décision ne s’est pas faite sur une question de salaire, comme on a pu le lire dans certains médias, précise son entourage. Il s’est senti valorisé par le club : Nasser al-Khelaïfi l’a appelé en personne, Luis Campos a été remarquable humainement, lui a montré qu’il le voulait vraiment… Ce sont des choses qui comptent, comme le projet qu’on lui a proposé. »

