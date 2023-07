Une recrue du PSG se lâche totalement sur son transfert

Alexis Brunet

Luis Campos aurait déjà recruté plusieurs joueurs lors de ce mercato. L'un d'eux est le milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte. L'Uruguayen devrait bientôt être annoncé officiellement par le PSG. En tout cas il s'est déjà confié à la presse portugaise sur sa future arrivée dans le club de la capitale.

Le PSG a besoin de changements cet été car la saison 2022-2023 n'a pas été une grande réussite. Luis Campos l'a bien compris, et il a déjà commencé à s'activer sur le mercato. Pour l'instant rien d'officiel, mais le conseiller football parisien aurait déjà bouclé les arrivées de pas moins de six renforts. Parmi eux, on retrouve Manuel Ugarte qui se serait engagé pour 60M€ avec Paris.

Manuel Ugarte se confie sur le PSG et ses objectifs

Lors de son départ du Portugal pour rejoindre Paris, Manuel Ugarte s'est confié à Record sur son arrivée au PSG, ainsi que ses objectifs. « Maintenant, nous devons essayer de tout donner à Paris. L'objectif est toujours d'être champion, dans une équipe comme le PSG, ce qui est très important. Je dois bien commencer, apprendre à connaître mes coéquipiers, essayer de donner le meilleur de moi-même. Je veux continuer à apprendre, je suis encore un enfant mais j'ai déjà vécu beaucoup de choses. »

Un rêve pour Ugarte