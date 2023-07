Mercato : Mourinho va filer un coup de main au PSG

Jean de Teyssière

Arrivé l'été dernier en provenance de Lille, Renato Sanches s'était très vite remarqué en marquant son premier but au bout d'une minute de jeu face à Montpellier (5-2). Mais depuis, le Portugais s'est montré plus discret, enchaînant les blessures. Le milieu de terrain fait partie des joueurs sur le départ et José Mourinho aimerait le faire venir à l'AS Rome.

Au moment où Christophe Galtier commençait à être fragilisé à la tête du PSG, le nom de son successeur idéal commençait à sortir : José Mourinho. Le Portugais aurait été la cible privilégiée de Luis Campos, bien que le10sport.com ait toujours annoncé qu'aucun contact n'avait eu lieu et qu'il ne viendrait pas. C'est désormais chose faite et Mourinho aimerait maintenant faire venir un joueur du PSG dans son club de l'AS Rome.

Le PSG et Rome discutent pour Renato Sanches

D'après les informations du journaliste italien Rudy Galetti, l'AS Rome et le PSG seraient actuellement en pourparlers pour Renato Sanches. La piste portugaise est très chaude du côté de la capitale italienne qui espère finaliser rapidement un prêt avec option d'achat tandis que le PSG privilégie une vente directe...

Mourinho veut Renato Sanches

Ce dossier pourrait se décanter rapidement car Rudy Galetti dévoile également que José Mourinho s'activerait en interne pour boucler le plus vite possible cette venue. Une nouvelle réunion entre le PSG et l'AS Rome devrait avoir lieu prochainement.